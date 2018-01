Distributori Metano in autostrada 2018: elenco e mappa degli impianti

Per stilare la mappa dei distributori di metano in autostrada nel 2018 bisogna tener conto che già di suo è un carburante non così diffuso. Le stazioni di rifornimento con il metano, infatti, sono ancora un po’ carenti, anche se negli anni il numero di distributori è cresciuto notevolmente. Prima di proporvi un elenco completo corredato dalla mappa dei distributori che potrete incontrare sulle arterie autostradali nostrane, va detto che la capillarizzazione sul territorio delle stazioni di servizio che permettono il rifornimento di metano ha superato di slancio le 1000 unità, secondo quanto riportato dal portale ecomotori.net. Un suggerimento che ci sentiamo di dare, è il download della relativa app per tablet e smartphone, così da avere uno strumento interattivo e facilmente consultabile durante i vostri spostamenti.

Viaggiare a metano in autostrada 2018, la mappa degli impianti

Viaggiare a metano in autostrada ovviamente si può, ma si trovano impianti con le pompe di metano lungo il cammino? Scendendo nel dettaglio di quelli che sono i distributori di metano presenti in autostrada vi rimandiamo ad un link davvero molto utile, chiaro e dettagliato. Accedendo a questo link potete vedere tutti i distributori di metano presenti nelle autostrade italiane e inoltre sapere quali altri servizi offrono (come Autogrill, gommista, officina, ecc.).

Distributori Metano in autostrada: Nord Italia

In generale nel Nord Italia c’è la maggior parte dei distributori di metano del nostro paese (più del 50 percento). Purtroppo, però, non tutti questi, ovviamente sono in autostrada e in certe regioni i distributori sono solo sulla rete stradale normale. Di seguito l’elenco completo:

Valle d’Aosta: sulla rete stradale

Piemonte: 3 in autostrada (2 in A55 e 1 in A4)

Liguria: sulla rete stradale

Lombardia: 8 in autostrada (2 in A1, 2 in A4, 1 in A7, 1 in A50 e 1 in A51)

Veneto: 4 in autostrada (3 in A4 e 1 in A13)

Trentino-Alto Adige: 1 in A22

Friuli-Venezia Giulia: sulla rete stradale

Emilia-Romagna: 9 in autostrada (2 in A1, 2 in A13, 3 in A14 e 1 in A2)

Distributori Metano in autostrada: Centro Italia

La situazione in Centro Italia è leggermente peggiore che al Nord, ma non ci si può lamentare. Circa un quarto del totale dei distributori di metano in Italia è proprio nel centro del nostro paese. Di seguito l’elenco completo:

Toscana: 3 in autostrada (1 in A1 e 2 in A11)

Lazio: 7 in autostrada (2 in A1, 3 in A90 e 2 in A91)

Marche: 2 in autostrada (1 in A14 e 1 sul raccordo autostradale per Ascoli Piceno)

Abruzzo: sulla rete stradale

Umbria: sulla rete stradale

Distributori Metano in autostrada: Sud Italia ed isole

Decisamente negativo il prospetto della presenza di distributori di metano in autostrada nel Sud Italia o nelle isole. Ad esempio in Sardegna non sono sono presenti impianti. Di seguito l’elenco completo:

Campania: 3 in autostrada (1 in A1 e 2 in E841)

Puglia: 1 in A14

Calabria: sulla rete stradale

Molise: sulla rete stradale

Basilicata: sulla rete stradale

Sicilia: 2 in autostrada (1 in A18 e 1 in A19)

Elenco completo dei distributori di metano in autostrada

6 distributori di Metano in Autostrada A1

0 distributori di Metano in Autostrada A10

2 distributori di Metano in Autostrada A11

0 distributori di Metano in Autostrada A12

2 distributori di Metano in Autostrada A13

2 distributori di Metano in Autostrada A14

0 distributori di Metano in Autostrada A15

0 distributori di Metano in Autostrada A16

0 distributori di Metano in Autostrada A18

1 distributore di Metano in Autostrada A19

0 distributori di Metano in Autostrada A20

0 distributori di Metano in Autostrada A21

2 distributori di Metano in Autostrada A22

0 distributori di Metano in Autostrada A23

0 distributori di Metano in Autostrada A24

0 distributori di Metano in Autostrada A25

0 distributori di Metano in Autostrada A26

0 distributori di Metano in Autostrada A27

0 distributori di Metano in Autostrada A28

0 distributori di Metano in Autostrada A3

0 distributori di Metano in Autostrada A30

0 distributori di Metano in Autostrada A31

7 distributori di Metano in Autostrada A4

0 distributori di Metano in Autostrada A5

0 distributori di Metano in Autostrada A6

1 distributore di Metano in Autostrada A7

1 distributore di Metano in Autostrada A8

0 distributori di Metano in Autostrada A9

Metano: i distributori sul territorio

Altrimenti collegandosi al portale ecomotori.net è possibile accedere ad una mappa interattiva altrettanto molto dettagliata. Questa riporta la posizione dei rivenditori in autostrada e lungo le principali vie del nostro Paese. Dopo aver scelto la regione di interesse è possibile zoomare su una zona specifica e visualizzare dati e indirizzo del distributore scelto.

Oltre alla mappa il portale offre anche un’utile guida ai prezzi. Per ogni zona infatti vengono indicati i costi del metano presso il distributore più vicino e la media nazionale. In questo modo non è solo possibile farsi un’idea della distribuzione delle pompe sul territorio, ma anche di come variano i prezzi a seconda del punto in cui ci si trova.